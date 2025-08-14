Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 03:16
Unutulan İcra kesintisi

Bulunduğum ilde maaşımda icra olmasına rağmen kurum iki aydır unutuyo kesmeyi. Ben de bu sayede eldenn borçlarımi kapatıyorum. Bu kesintilerin olmamasının bana olumsuz dönüşü olur mu? Bu konuda bilgisi yada geçmiş tecrübesi olan var mı? Şimdiden cevaplar için teşekkürler


asikral1
Şef
14 Ağustos 2025 03:23
Senlik bişey yok ki kesecek sen değilsin

Polis3123
Aday Memur
14 Ağustos 2025 03:27

Yorum mu bilgi mi hocam bu sonra kesilmeyen ayları toplu kesip pert etmesinler iyice bizi&#128517;

