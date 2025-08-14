Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 07:48
8 yılda 1 kademe iletmesi hk.

Öncelikle selamın aleyküm. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmaktayım. Meslekte 7 yılımı doldurdum, 8.yılın içindeyim. İnternette gezinirken önüme tesadüfen bir yazı çıktı. Aşağıdaki kanun maddesinin aynısı yazıyordu yazıda.

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Şimdi benim sorum biz bekçiler olarak bu hakka sahip miyiz? İnternetten biraz baktım, son 8 yılda disiplin cezası almamış tüm memurlar için geçerlidir diyor. Ama emin olmak için buradan da sorayım dedim.

Hayırlı günler.


izmir359035
Aday Memur
14 Ağustos 2025 07:50

Konu başlığı "8 yılda 1 kademe ilerlemesi" olacaktı. Telefonun azizliği


Drakeos
Aday Memur
14 Ağustos 2025 07:51

Evet, lakin sadece bir yan veriyor hani çok da bir olayı yok.


izmir359035
Aday Memur
14 Ağustos 2025 07:52

Anladım teşekkür ederim


Drakeos
Aday Memur
14 Ağustos 2025 08:22

Ben de bekliyorum bu arada :) buna kadar düşürdüler bizi, neyse ki belki toplu sözleşmede bir dik verirler diye düşünüyorum 2005 ve 2015te vermişler. Önceden ne güzelmiş 8 yılda hemen 3/1 oluyormuşsun, ah tasarruf tedbirleri ah.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuZam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 202520 yılda emeklilik Hükümetin Zam TeklifiGöreve iade olanların geriye dönük maaşlarıİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakBranş değişikliği hakkında

Sözlük

sahte diploma 2 kantaron yağı 1 saç örgüsü 1 günün filmi 3 çelenk 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 kredi kartını iptal ettirmek 1 Ss 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1

Son Haberler

TMSF, Aydınlar Giyim Grubu şirketlerini satışa çıkardıHatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildiYüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttıKüresel gücün yeni silahı tohumlarCHP'de kurultay süreci resmen başladı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24