8 yılda 1 kademe iletmesi hk.

Öncelikle selamın aleyküm. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmaktayım. Meslekte 7 yılımı doldurdum, 8.yılın içindeyim. İnternette gezinirken önüme tesadüfen bir yazı çıktı. Aşağıdaki kanun maddesinin aynısı yazıyordu yazıda.
657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Şimdi benim sorum biz bekçiler olarak bu hakka sahip miyiz? İnternetten biraz baktım, son 8 yılda disiplin cezası almamış tüm memurlar için geçerlidir diyor. Ama emin olmak için buradan da sorayım dedim.
Hayırlı günler.
