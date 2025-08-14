KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 08:33
tavsiye
Herkese merhaba, Geçtiğimiz mart ayında sözleşmeli olarak bir kuruma atandım ve büro personeli olarak çalışıyorum. Her şey yolunda gidiyor ancak bu rahatlığa alışıp kendimi bırakmak istemiyorum. Üstelik kendi şehrimde değilim ve tayin işlemleri de zor olduğu için yeniden KPSS'ye, ayrıca A grubu sınavlarına hazırlanmak istiyorum. SBKY mezunu olduğum için puan türleri biraz kafamı karıştırıyor. P48 puan türünün en çok alım yapılan alan olduğunu duydum. Bu konuda bilgisi olanların paylaşım yapmasını çok isterim. A grubunda başarı sağlayamasam bile, 90+ bir puanla Devlet Hava Meydanları gibi kurumlara veya kendi şehrimdeki daha iyi bir kuruma geçmeyi hedefliyorum. Önümdeki iki merkezi atamada kadrolu alımlarla atanma ihtimalim var, bu ayrı bir konu. Ancak yine de boş durmayıp çalışmak istiyorum; çünkü farklı şehirde yaşamanın ve yalnız olmanın zorlukları var. Tecrübeli kişilerden öneri ve tavsiyeler duymak beni çok mutlu eder. (Yaş: 25)

Çok Yazılan Konular

kpssa eylül sınavı

Sözlük

bulut yedekleme 1 sakil 1 günün filmi 3 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 saç örgüsü 1 Ss 1 kantaron yağı 1 sahte diploma 3 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 hangi fizik prensibisin 1

Son Haberler

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandıBorsa güne düşüşle başladıKalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum2025-DGS Sonuçları AçıklandıAltının gramı 4 bin 402 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24