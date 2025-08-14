Herkese merhaba, Geçtiğimiz mart ayında sözleşmeli olarak bir kuruma atandım ve büro personeli olarak çalışıyorum. Her şey yolunda gidiyor ancak bu rahatlığa alışıp kendimi bırakmak istemiyorum. Üstelik kendi şehrimde değilim ve tayin işlemleri de zor olduğu için yeniden KPSS'ye, ayrıca A grubu sınavlarına hazırlanmak istiyorum. SBKY mezunu olduğum için puan türleri biraz kafamı karıştırıyor. P48 puan türünün en çok alım yapılan alan olduğunu duydum. Bu konuda bilgisi olanların paylaşım yapmasını çok isterim. A grubunda başarı sağlayamasam bile, 90+ bir puanla Devlet Hava Meydanları gibi kurumlara veya kendi şehrimdeki daha iyi bir kuruma geçmeyi hedefliyorum. Önümdeki iki merkezi atamada kadrolu alımlarla atanma ihtimalim var, bu ayrı bir konu. Ancak yine de boş durmayıp çalışmak istiyorum; çünkü farklı şehirde yaşamanın ve yalnız olmanın zorlukları var. Tecrübeli kişilerden öneri ve tavsiyeler duymak beni çok mutlu eder. (Yaş: 25)

Herkese merhaba, Geçtiğimiz mart ayında sözleşmeli olarak bir kuruma atandım ve büro personeli olarak çalışıyorum. Her şey yolunda gidiyor ancak bu rahatlığa alışıp kendimi bırakmak istemiyorum. Üstelik kendi şehrimde değilim ve tayin işlemleri de zor olduğu için yeniden KPSS'ye, ayrıca A grubu sınavlarına hazırlanmak istiyorum. SBKY mezunu olduğum için puan türleri biraz kafamı karıştırıyor. P48 puan türünün en çok alım yapılan alan olduğunu duydum. Bu konuda bilgisi olanların paylaşım yapmasını çok isterim. A grubunda başarı sağlayamasam bile, 90+ bir puanla Devlet Hava Meydanları gibi kurumlara veya kendi şehrimdeki daha iyi bir kuruma geçmeyi hedefliyorum. Önümdeki iki merkezi atamada kadrolu alımlarla atanma ihtimalim var, bu ayrı bir konu. Ancak yine de boş durmayıp çalışmak istiyorum; çünkü farklı şehirde yaşamanın ve yalnız olmanın zorlukları var. Tecrübeli kişilerden öneri ve tavsiyeler duymak beni çok mutlu eder. (Yaş: 25)