Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 08:46
Zorunlu Polsan Hk.

Ekonomik olarak zor günler geçiren polisler olarak zorunlu Polsanin belimizi bukmeye başlaması da ayrı bir şey .Diğer kurumlar fazla çalışma ücreti teşvik alırken bizden bide para kesintisi yapılıyor ve ne kar getiriyor nede bir işe yarıyor.Polsan Haraci son bulunmali


Srkan112
Şef
14 Ağustos 2025 10:15
Polsan hakkınds yapılacak tüm çabalar boşuna, tüm kapıları kapattılar
