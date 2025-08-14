Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
üniversite Borçlanması sigorta baslangiç tarihini etkiliyor mu

Baslikta oldugu gibi soruyorum.

üniversite Borçlanması sigorta baslangiç tarihini etkiliyor mu.

20 yillik memurum

Meslege giris 2005

Universite başlangiç 1996

Ben 4 yillik universiteyi odemem halinde sigorta basla giç tarihim 1996 olur mu

Bilenler yazsin yorum yapilmasin lütfen


olmaz askerlik yapmıs olsan bile ödesen olmuyor sadece pirim gününü arttırır 55 yaşa tabi olursun malesef

Ben ünv. borçlandım ve ödedim. ilk sigorta giriş tarihinden itibaren bırçlandığın süre kadar geri çeker, yani 2005 ten önce başka sigorta girişin yoksa 4 yıl geri çeker ve 2001 olur. ünv giriş tarihini baz almıyor maalesef

Sigorta başlangıç tarihim 2001 mesleğe giriş 2006 üniversite borçlanması 4 yıl geriye çekerse sigorta başlangıç tarihini 1997 ye çeker mi?
