Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 09:08
infaz koruma memurları günü ve haftası

yaklaşık 100 kurumda kutlamalar yapılmı. 10 a yakın milletvekili, savcılarımız, denetimde serbestlik müdürlükleri ve sendikalar kutlamalara destek vermiştir. kutlamalar bu hafta boyunca devam edecektir.. paylaşım ve kutlamalara devam edelim..

