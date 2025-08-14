icra yardım

Öncelikle avukatı ara, yazı yazsın icra dairesine dosyayı kapatmak için. İcra dairesine tahsil harcını ödedin mi uyapta dosyayı kapatıyolar. Maaşından fazla kesilen paranın iadesi içinde İstanbul banka alacakları dairesini çok beklersin. Alabilmenin en kısa yöntemi bulunduğun ildeki icra dairesine git. Orada bir birim vardı ismi gelmedi şu an aklıma, dilekçe yazıp oradan işleme koydurt. Onlar senin dilekçeni sistemden direkt İstanbul banka alacakları icra dairesine gönderiyorlar. En geç 1 hafta içerisinde paran iade olur hesabına. Dilekçede şöyle yazarsın,

İstanbul banka alacakları icra dairesine;

...... Nolu icra dosyama ait tüm borcumu ödemiş bulunmaktayım. Dosya kapandığı halde maaşımdan fazla kesilen....... TL tutarın aşağıda yazmış olduğum iban hesabıma ya da kurumuma acilen iade edilmesini talep ediyorum.

Alt kısma da Iban numaranı, tc kimlik no isim soyisim yazarsın. Kimliğin önlü arkalı fotokopisini ekleyip o söylediğim birim dilekçenle birlikte gönderiyor. Sana bir çıktı veriyor o kadar. Hiç bir ücret ödemene gerek kalmadan bu sekilde işlemini halledersin. Ama dediğim gibi tahsil harcını ödemeden dosya kapanmaz