icra yardım
merhaba 28 temmuzda avukata ödeme yaparak icramı kapattım fakat dosya uyapta hala açık gözüküyor icra dairesi istanbulda ben şarktayım bu ayki maaşımdan kesinti yapılmış onu nasıl geri alabilirim

izmir359035
Aday Memur
14 Ağustos 2025 09:39

Öncelikle avukatı ara, yazı yazsın icra dairesine dosyayı kapatmak için. İcra dairesine tahsil harcını ödedin mi uyapta dosyayı kapatıyolar. Maaşından fazla kesilen paranın iadesi içinde İstanbul banka alacakları dairesini çok beklersin. Alabilmenin en kısa yöntemi bulunduğun ildeki icra dairesine git. Orada bir birim vardı ismi gelmedi şu an aklıma, dilekçe yazıp oradan işleme koydurt. Onlar senin dilekçeni sistemden direkt İstanbul banka alacakları icra dairesine gönderiyorlar. En geç 1 hafta içerisinde paran iade olur hesabına. Dilekçede şöyle yazarsın,

İstanbul banka alacakları icra dairesine;

...... Nolu icra dosyama ait tüm borcumu ödemiş bulunmaktayım. Dosya kapandığı halde maaşımdan fazla kesilen....... TL tutarın aşağıda yazmış olduğum iban hesabıma ya da kurumuma acilen iade edilmesini talep ediyorum.

Alt kısma da Iban numaranı, tc kimlik no isim soyisim yazarsın. Kimliğin önlü arkalı fotokopisini ekleyip o söylediğim birim dilekçenle birlikte gönderiyor. Sana bir çıktı veriyor o kadar. Hiç bir ücret ödemene gerek kalmadan bu sekilde işlemini halledersin. Ama dediğim gibi tahsil harcını ödemeden dosya kapanmaz


izmir359035
Aday Memur
14 Ağustos 2025 09:44

Tahsil harcını ödemediğin müddetçe her ay maaşından kesilmeye devam eder. Onu ödeyince maaş üzerindeki icra ve eğer varsa taşınmaz üzerindeki hacizler kaldırılıyor. Bu arada işini garantiye alman için dosyan kapanınca kurumunun maaş bürosuna gidip oraya teyit ettir. Dosyam kapandı size yazı geldi mi diye. Bazen unutuyorlar ya da arada kaynayabiliyor. Yazı gelmedi bize diyolar. Kesinti devam ediyor.


sarkkurnazı
Aday Memur
14 Ağustos 2025 09:57
avukat talep yazısı yazmış kapatmak için ama 16 17 gün oldu bi gelişme yok bu dilekçeyi bulunduğum ilçedeki icra müdürlüğünden yapabilir miyim
izmir359035, 53 dk. önce

sarkkurnazı
Aday Memur
14 Ağustos 2025 10:08
tahsil harcı da yatırılmış gözüküyor uyapta
izmir359035, 53 dk. önce

