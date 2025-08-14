Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 09:38
Memurun memuriyet öncesi sgk primleri ve 5510 emekliliği

Arkadaşlar selamlar.

Memur özelde bir süre çalışıp sonra 5510 ile zamanı geldiğinde emekli olunca önceki primler maaşa etki ediyor mu? Dikkate alınıyor mu hesaplamada?

Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Yüzde 10Ocak zammı ve temmuz farkıKamu İşçisi ile MemurAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen2025 için %12 +%8 +3 bin TL seyyanen,2027 için %9+%8Ocak 12-13Ali Yalçın İSTİFA ETMELİDİREş ve çocuk yardımıSendikadan kopamayanlar...ocak zammı ve enfilasyon

Sözlük

kırlent 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 sahte diploma 3 asya kaplan sivrisineği 1 sakil 1 çelenk 1 bulut yedekleme 1 Ss 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 hangi fizik prensibisin 1

Son Haberler

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandıBorsa güne düşüşle başladıKalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum2025-DGS Sonuçları AçıklandıAltının gramı 4 bin 402 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24