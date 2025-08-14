Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.


14 Ağustos 2025 10:10
Öğretmenden satılık aile arabası 2013 Model 1.4 TSİ volkswagen passat

Değişeni yok,Orijinal,Benzinli,196.000 km, Sunroof, park kamerası, akıllı multimedya cihazı Muayenesi yeni yapıldı, Tüm bakımları yeni yapıldı. Üst model almak için satıyoruz arabamız sorunsuz. Fiyat 1.050.000 TL


efecebhan
14 Ağustos 2025 10:12

https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-volkswagen-ogretmenden-temiz-aile-araci-degiseni-yok-1262210355/detay

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenden satılık aile arabası 2013 Model 1.4 TSİ volkswagen passat

Sözlük

kırlent 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 1 sahte diploma 3 asya kaplan sivrisineği 1 sakil 1 çelenk 1 bulut yedekleme 1 Ss 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 hangi fizik prensibisin 1

Son Haberler

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandıBorsa güne düşüşle başladıKalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum2025-DGS Sonuçları AçıklandıAltının gramı 4 bin 402 liradan işlem görüyor

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24