14 Ağustos 2025 11:05
Teknisyen sürekli gece de çalıştırabilir mi?

X üniversitesinde teknisyenim sürekli hep beni gece yazıyorlar bekarım diye herkesi eşit şekilde yazmasını istiyorum nasıl bir süreç izlemeliyim


Şef
14 Ağustos 2025 11:25

Bunu kurumuna dilekçe ile belirt. Dilekce için numara al alamiyorsan PTT ile yolla. Cevap olumsuz olursa ya da cevap gemezse KDK ya şikayet hakkını kullan. Oradan gelecek cevaba göre yol cizeceksin. 6 7 aylık bir süreç olacak. KDK senden yana olursa kurum da KDK kararina uymazsa mobing davasi açarsın.

