Arkadaşlar 3 ay önce hizmetli memur olarak x bir kuruma atandım ama hiyerarşik bir yer anlayacağınız üzere disiplinli ve kuralcı bir yer ilk geldiğim günden beri kendimi çok kasıyorum çünkü daha ilk günden kurallar koyuldu sınırlar çizildi ve benim çalıştığım kurum erkeklerin egemen olduğu bir yer sıkıntı burada başlıyor zaten tek kadın benim arkadaşım dahi yok kimseyle doğru dürüst sohbet edemiyorum sadece bir kata sıkıştım kaldım hareketlerim bile kısıtlandı bir de mutfağa telefon bağlandılar buraya hapsettiler beni mutfakta bir sandalyenin üzerinde pinekliyorum her yerim ağrıyor artık bacak bacak üstüne atmak bile yasak daha birsürü şey ama bu kadarının kafi olduğunu düşünüyorum..( Girerken neresi olursa olsun ve hangi meslek olursa olsun atanayım demeyin)

Yani arkadaşlar diyeceğim o ki istifa etmeyi düşünüyorum aslında hiç buraya yazmadan da bu kararı verdim zaten ama beni ikilemde bırakan bir ailem var yani eşek gibi çalışsan da istifa etme orası senin geleceğin diyorlar ama burası benim geleceğim değil tımarhanem olacak.m