Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 12:26
İstifa

Arkadaşlar 3 ay önce hizmetli memur olarak x bir kuruma atandım ama hiyerarşik bir yer anlayacağınız üzere disiplinli ve kuralcı bir yer ilk geldiğim günden beri kendimi çok kasıyorum çünkü daha ilk günden kurallar koyuldu sınırlar çizildi ve benim çalıştığım kurum erkeklerin egemen olduğu bir yer sıkıntı burada başlıyor zaten tek kadın benim arkadaşım dahi yok kimseyle doğru dürüst sohbet edemiyorum sadece bir kata sıkıştım kaldım hareketlerim bile kısıtlandı bir de mutfağa telefon bağlandılar buraya hapsettiler beni mutfakta bir sandalyenin üzerinde pinekliyorum her yerim ağrıyor artık bacak bacak üstüne atmak bile yasak daha birsürü şey ama bu kadarının kafi olduğunu düşünüyorum..( Girerken neresi olursa olsun ve hangi meslek olursa olsun atanayım demeyin)

Yani arkadaşlar diyeceğim o ki istifa etmeyi düşünüyorum aslında hiç buraya yazmadan da bu kararı verdim zaten ama beni ikilemde bırakan bir ailem var yani eşek gibi çalışsan da istifa etme orası senin geleceğin diyorlar ama burası benim geleceğim değil tımarhanem olacak.m

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Teknik personele yeşil pasaportSGK Becayiş (Tek Başlık)Üniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?Gsb elektrik bakım onarım ne işi yapar

Sözlük

Sosyopatlık 1 malefiz 3 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 sakil 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 asya kaplan sivrisineği 1 Surinam 1 çelenk 1 saç örgüsü 1

Son Haberler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa ettiOsmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı ArttıMSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadıCaretta caretta yavruları mavi sularla buluştuSuriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24