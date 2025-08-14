Arkadaşlar öncelikle empati yaparak yazmanızı rica ediyorum.

Ben 3 ay önce kadrolu hizmetli olarak bir kuruma atandım ve atandığım kurum hiyerarşik bir yer siz de tahmin edersiniz ki disiplinli ve kuralcı bir yer burada benden başka kadın yok sivil olarak 3 personeliz zaten ve ben bir kata bakıyorum iş yüküm zaman zaman değişiyor bazen taşıma işi de yapıyorum ama inanın iş tanımı ve iş yükü o kadar yormuyor beni buradaki ataerkillik ve kurallar yoruyor bacak bacak üstüne dahi atamıyorum

Oturacak doğru dürüst bir yerim bile yok mutfağa bir telefon koydular çay istemek için ve buradancbir yere kımıldayamıyorum aşağılara inmem veya başka yere gitmem yasak hal böyleyken de buraya sıkıştım kaldım akşama kadar sandalyenin üzerinde pinekliyorum her yerim ağrıyor artık mental olarak çökmüş haldeyim

İşe ilk zamanlar daha istekli giderdim ama daha ilk günden beri koymaya başladıkları kurallar zamanla daha da katılaştı ve her geçen gün yeni bir şey çıkıyor hal böyleyken de işe karşı isteksizleştim tabii onca insanın içinde amirden yediğim azar da cabası haa bir de servis sıkıntım var burası biraz uzak bir yer servisi var ama buradakiler biz siviller olarak servis hakkımızın olmâdığını her fırsatta dile getiriyor ben servise 20 dk yürüyorum ve burası 2 li bir sistem olduğu için ve onlara uymak zorunda olduğumuz için bir saat erken geliyoruz işe çünkü servis hakkımız yok işimize gelirse böyle :)aslında anlatılacak çok şey var şu kısacık zaman için ama bu kadarı kafii.

Ailem de ne olursa olsun istifa etme orası senin geleceğin diyor yani arkadaşlar diyeceğim o ki sıkıştım kaldım

Ailemden tepki alacağımı bilmesem bir dk durmam istifa ederim

Size sorum şu sizce ailemi karşıma alma pahasına da olsa istifa etmeli miyim?