Arkadaşlar yazdıklarımı okuyup önce empati yaparak cevap vermenizi rica ediyorum.

Ben 3 ay önce hizmetli memur olarak hiyerarşik bir kuruma atandım anlayacağınız üzere kuralcı ve disiplinli bir yer sivil olarak 3 kişiyiz ama buradaki tek kadın benim zaten temel sorun da bu kendimi çok yalnız hissediyorum 3 ay oldu alışmaya başlayacağım yer de iyice soyutluyorum kendimi buradan bir kata bakıyorum başka yere gitmek yasak sadece bu kata bakıcam balkona bile sigaraya 5 dk çıkıp geri giriyorum sıkışıp kaldım burada hareketlerim bile kısıtlandı haa bir de servis sorunu var burası 2 li sistem olduğu için ilk servisle yani 7 servisiyle geliyoruz mesaiden bir saat önce buradayız bunu kabul etmek zorundayız çünkü sivil olarak normalde bizim servis hakkımız yok bu her fırsatta söyleniyor bir de yemek var tabii ücretsiz biz de faydalanıyoruz ama amire bir şey söylesen yemeği keserim servisi keserim gidip gelemezsin falan diyor

İş yüküm zamân zaman değişiyor bazen su falan taşıyorum

Buradaki baskı kadar ne iş yüküm ne de iş tanımım beni yoruyor

Mutfağa telefon koydular istedikleri zamân arayıp çay istemek için akşama kadar sandalyenin üzerinde pinekliyorum her yerim ağrıyor bacak bacak üstüne bile attırmıyorlar yani arkadaşlar şu kısacık zamanda o kadar şey var ki anlatacağım ama bu kadarı kafii

Tabi amirimin onca insanın içinde beni azarlayıp sonra burası kreş değil her söyleyeceğim şey de kenarı çağırıp konuşamam burada herkes birbiriyle böyle konuşur demesini de söylemek istedim

Ailem ne olursa olsun orası senin geleceğin diyor ama burası benim tımarhanem olacak bunu biliyorum çünkü ruhum burada sıkışıp kaldı

Şimdi size şunu sormak istiyorum sizce aileme karşı gelip istifa etmeli miyim yani onlar için mi yaşamalıyım yoksa kendim için mi?