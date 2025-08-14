Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
14 Ağustos 2025 13:38
Ücretsiz izin sonrası maaş

30 ağustos da ücretsiz iznim bitecek. 1 eylül de başlayış yapsam maaşım ne zaman yatar ve tamamı yatar mı?

