Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 14:05
Ocak ayı en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.

Merkez bankasının son 6 aylık enflasyonun %7.25 çıkacağı beklentisine göre,

Ocak ayında en düşük memur maaşı 52.800 TL olacak.

Böylece kamu işçisinden ocak ayında yaklaşık 25-30bin TL arası fark yiyecek, bu fark TL bazında artmaya devam edecektir.

Memurun getirildiği hal ortadadır. Kamuda çalışan bir mühendis ocak ayında odasına çay getiren bir işçi ile aynı belki 1-2 bin daha az alacaktır.

Yazıklar olsun!


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
14 Ağustos 2025 14:07

KPSS ile dirsek çürüten okuyana 52.800, taşerondan sınavsız kadroya geçip çay dağıtana 82.000 TL


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
14 Ağustos 2025 14:08

Kamuda bakanların tweet attığı tüm projeleri yürüten mühendislere bir giyim yardımını bile çok görenler maaş konusunda da hiçbir düzenleme yapmamakta ısrarcı!

Mühendisliğe verilen değer

Memura verilen değer

Okumuşa verilen değer

Budur.

