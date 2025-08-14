Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ağustos 2025 14:59
Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?
Adrese dayalı olarak görünen okul bize ters olduğundan , çocuklarımın kaydını eşimin işine yakın okula yapmak istiyorum.Okula gidip konuştuğumda,okulda yer olmadığını mevcudun normalden fazla olduğu söylenmekte ve biraz zorluk çıkarmaktalar. Sizce bu konuda nasıl hareket etmeliyim hocalarım

bahçesaray
Şef
14 Ağustos 2025 15:15
ilkokul ? ortaokul ? lise ?

Makser
14 Ağustos 2025 15:17
ilkokul 1.sınıf hocam

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
14 Ağustos 2025 15:31

Evet hocam iş yerinize yakın yere de kaydettirebilirsiniz

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Karma eğitimden razı değilim.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?Kuşa dönen ek derslerNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerMemurluktan öğretmenliğe geçişEk ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.

Sözlük

Surinam 1 saç örgüsü 1 bulut yedekleme 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 nosebo etkisi 1 hangi fizik prensibisin 1 azor adaları 1 Ss 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 şiir 1

Son Haberler

Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent SertifikasıEzgi Apartmanı'na ilişkin davada yakalanan 2 firari sanık tutuklandıSahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldıÇanakkale'deki kazada ölen 6 kişinin kimlikleri belli olduGündüz mobilya atölyesinde, akşam film setinde

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24