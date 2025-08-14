Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?

Adrese dayalı olarak görünen okul bize ters olduğundan , çocuklarımın kaydını eşimin işine yakın okula yapmak istiyorum.Okula gidip konuştuğumda,okulda yer olmadığını mevcudun normalden fazla olduğu söylenmekte ve biraz zorluk çıkarmaktalar. Sizce bu konuda nasıl hareket etmeliyim hocalarım

Adrese dayalı olarak görünen okul bize ters olduğundan , çocuklarımın kaydını eşimin işine yakın okula yapmak istiyorum.Okula gidip konuştuğumda,okulda yer olmadığını mevcudun normalden fazla olduğu söylenmekte ve biraz zorluk çıkarmaktalar. Sizce bu konuda nasıl hareket etmeliyim hocalarım