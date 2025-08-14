Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 15:19
Yaşamkent polis merkezi hakkında

Arkadaşlar yaşamkent polis merkezine bugün tayinim çıktı nereden ev tutmalıyım yardımcı olursanız sevinirim.ankara yı hiç bilmiyorum.


atakanbilir1806
Memur
14 Ağustos 2025 15:36
hayırlı olsun biraz merkezden uzak ama elit bir yer.sen başlama yap k.koldaki arkadaşlar sana yardımcı olur

zese.01
Aday Memur
14 Ağustos 2025 16:03
Yapracık veya turkuaz TOKİ en mantıklısı.

Komando11
Aday Memur
14 Ağustos 2025 16:04
Etimesgut Sincan yapracık toki Blokları yakın yerler
