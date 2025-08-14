Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Bir sonraki teklif yarın mı olacak?

Teklif yarın mı olacak arkadaşlar bir sonraki? Ve sizce nasıl bir oynama olur. Artar mı %10 da sabit mi kalır işveren tarafı?


Artar.

%11

%7

%5

%3


bir tahmin de benden gelsin

12-8-5-5 ayrıca taban aylığa 2026: 3.000 TL 2027: 3.000 TL


Sendikalar hayali zam talep edeceklerine Tuik enflasyonu + 10 puan zam şeklinde masaya otursa daha iyi olmaz mı?

Dediğiniz zaten sendikalarla hemen hemen aynı hesaba geliyor. Enflasyon beklentisine göre öneriniz yüzde 64 oluyor.

