14 Ağustos 2025 16:02
Mesai saatleri dışında ulaşılabilir olma durumu

Merhaba,

Bir kamu personelinin mesai saatleri dışında ulaşılabilir olması gerekir mi?

Üstlerinin WhatsApp tan yazdığı her mesaja ya da gelen aramalara cevap vermesi gerekiyor mu?

Vardiyalı sistemde çalışıyorum, idari personelim, neredeyse her işi yapıyorum. Sürekli her gün her saat gelen grup mesajlarından ve aramalardan gına geldi artık.

Şu andaki hattımı sadece bunun için kullanıp mesai saatleri dışında uçuş moduna almak istiyorum.

Bu konuda yasal olarak net bi bilgisi olan varsa cevap yazabilir mi lütfen?

Teşekkürler.

