14 Ağustos 2025 17:02
TMO da elektrik teknisyeni ne iş yapar

Herkese merhaba arkadaşlar

Ben TMO atandım Tekirdağ tarafına

Elektrik teknisyen ne iş yapar görevi nedir TMO da

İş durumu nasıldır pansiyon varmıdır

Bilgisi olan arkadaşlar varsa görmek isterim...

