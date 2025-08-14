Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Ağustos 2025 17:11
Sigorta Süresi
Merhaba ben yeni atandım. Atanmadan önce özelde çalışıyordum ama tıbbi sekreterlikle alakalı alanlar değil tamamen farklı. 3 yıla yakın bir sigorta sürem var bunu saydırabilir miyim? bana bir faydası olur mu? hangi birime danışmam gerekiyor? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Aile Yılı Eş Durumu Red2025 Ünvan Değişikliği TDSHaziran Ataması AyrılışYarı Zamanlı Çalışma (Güncel)Bakanlığa Verdiğimiz dilekçenin Takibi hk.Sağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!İlkokul Mezunu Temizlik Personelinin Aldığı Maaşı İstiyor MemurlarSağlık Mazereti Komisyonu8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayan var mı?İstifa Sonrası Kura

Sözlük

telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 azor adaları 1 hangi fizik prensibisin 1 En sevdiğiniz hayvan 2 malefiz 4 kantaron yağı 2 kırlent 1 hanım köylü 2 Sosyopatlık 1 geceye nahif bir beddua bırak 1

Son Haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde depremMemurlar sahada, gözler yarınki zam teklifindeGazze'de can kaybı 61 bin 776'ya çıktıBandırma'da apartmanın 3'üncü katından düşen kadın öldüErdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24