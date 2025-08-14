Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 17:25
toplu sözleşmede her kuruma ekstra haklar var
zabıtaya bile yıpranma payı gece tazminatı, sağlıkçılara gece çalışmada mesai ücret artış bilmem ney polislere gelince sadece zam oranı veriliyor

