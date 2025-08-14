Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Engelli sağlık kurulu raporu geçerlilik hk.

Engelli raporumu 2015 yılında sürekli olarak almıştım. 2024 EKPSS'ye sorunsuz olarak girdim. E devletten raporlar kısmına baktığımda engelli raporumu görüntüleyemiyorum. 2026 EKPSS için raporumu yenilemem gerekir mi?

