Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


14 Ağustos 2025 18:01
Yhs dan gih kadrosuna geçeriz inşallah

Müzakere edecekler

Çok Yazılan Konular

İl Özel İdarelerinde Çalışan Memur Sakal Bırakabiliyor mu?YHS'linin hayalleri suya düştü.. Konu kapsam dışında kaldı..Kadroya geçen hizmetliÇevre Bakanlığı mı? Ulaştırma Bakanlığı mı?

Sözlük

saç örgüsü 1 şekerci boyası 1 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1 hanım köylü 2 sakil 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2 hangi fizik prensibisin 1 sahte diploma 3 azor adaları 1

Son Haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde depremMemurlar sahada, gözler yarınki zam teklifindeGazze'de can kaybı 61 bin 776'ya çıktıBandırma'da apartmanın 3'üncü katından düşen kadın öldüErdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın İSTİFA ETMELİDİRKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24