Mobbing saldırı girişimi ve sonuçları

Herkese iyi günler diliyorum 2 gün önce bir sürekli işçi kadrosunda çalışan personel ile ufak sürtüşmemiz oldu dün ise beni bir odada tutup demediği küfür kalmayıp dövmek ile tehdit etti herhangi sesli kayıt veya şahit yok köşede sıkıştırdı sadece beni zorla dışarı çıkartıp dövmek istedi çalıştığım yer kayserinin bir ilçesinde küçük bir hastane ne yapmalıyım öneriniz nedir

