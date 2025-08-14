Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
14 Ağustos 2025 18:14
C ve d dilimi ortopedi

İyi günler şeflerim polis memuruyum bundan 2 yıl önce işe giderken trafik kazası geçirdim, sağ omuz bölgemde köprücük kemiğimde parçalı kırık meydana geldi ve 10 adet platin takıldı, geçen hafta emniyete dilekçe verdim hastaneye sevk edilmem için. Bugün hastaneye gittim önce ortopedi doktoruna gittim, pasif hareketler tam yapabiliyor şeklinde yazdı ve beni fizik tedaviye gönderdi, fizik tedavide ki doktor ise aç kapat yaptırdı ileri geri yaptırdı ve dereceler yazdı kağıda. Daha önce tazminat sebebiyle aynı hastaneye gitmiştim aynı şeyleri yaptırmışlardı ve yüzdelik olarak %7 oranında maluliyet vermişlerdi. Doktor ama bu sefer sanırım ölçüleri biraz daha ılımlı yazdı ve %2 gibi bir maluliyet oranına tekamul ediyor. Hocaya derdimi anlatmak istedim. Uzun namlulu silah kullanamıyorum, çelik yelek giyemiyorum, olaylara müdahale edemiyorum güç kullanamıyorum demek istedim ama hoca direk tamam ben yazdım gerekeni, heyet karar verecek dedi, ortopedi de bu ölcülere bakarak mı karar veriliyor normalde beni dinlemesi gerekmiyor mu? Sağlık kurulunda mı karar verilecek acaba ? Düşünceleriniz nedir?

