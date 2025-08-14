Hemşire ünvan değişikliği

Kullanıcı Uyar
Editörler : gül-feşan
Aile Yılı Eş Durumu Red2025 Ünvan Değişikliği TDSHaziran Ataması AyrılışYarı Zamanlı Çalışma (Güncel)Bakanlığa Verdiğimiz dilekçenin Takibi hk.Mobbing Saldırı Girişimi ve SonuçlarıSağlık-Sen'den İstifa Yoksulluk Sınırı!İlkokul Mezunu Temizlik Personelinin Aldığı Maaşı İstiyor MemurlarSağlık Mazereti Komisyonu8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayan var mı?
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24