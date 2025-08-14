KPSS ile GİH sınıfına tekrar atanma

Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2018 de Önlisans EKPSS ile Genel idare Hizmetleri sınıfında Sekreter ünvanıyla Üniversiteye atandım. Şu an Yine GİH Sınıfında Bilgisayar İşletmeni olarak görev yapıyorum. Lisans Kamu yönetimini bitirdim. Bölümüm KPSS de sadece GİH sınıfından alım yapıyor. Lisans Kpss ile Yine GİH sınıfı bir kadroya başvurup, başka bir kadroya atanma hakkım var mı? Atanırsam rektörün muvaffakat mı vermesi gerekiyor. Yoksa Yine Gİh sınıfı olduğı için atanma hakkım yok mu?

