KİT Sözleşmeli Personel Sözleşme İmzalamazsa Yeniden Tercih Verilebilir mi?

Herkese iyi günler

KİT kurumunda sözleşmeli personel (Mühendis) olarak yerleştirilip evrak teslimi yapan biri eğer işe başlamazsa (yani sözleşme imzalamazsa)

1- Ösym den yada açıktan alımlarda aynı puanla tekrar başvuru yapabilir mi? (Mühendislik yada 2.mezuniyeti olan farklı bir bölümden mesela iktisat kadroları)

2- Tercih yapıp Yerleşmesi halinde ataması yapılır mı?

3- Bu konuda bir bekleme süresi var mı? (3 yıl mevzusu gibi)

Bilenler cevaplandırırsa çok sevinirim

