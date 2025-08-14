Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Ağustos 2025 18:53
Acil! KİT sözleşmeli personel sözleşme imzalamazsa yeniden tercih verilebilir mi?

Herkese iyi günler

KİT kurumunda sözleşmeli personel (Mühendis) olarak yerleştirilip evrak teslimi yapan biri eğer işe başlamazsa (yani sözleşme imzalamazsa)

1- Ösym den yada açıktan alımlarda aynı puanla tekrar başvuru yapabilir mi? (Mühendislik yada 2.mezuniyeti olan farklı bir bölümden mesela iktisat kadroları)

2- Tercih yapıp Yerleşmesi halinde ataması yapılır mı?

3- Bu konuda bir bekleme süresi var mı? (3 yıl mevzusu gibi)

Bilenler cevaplandırırsa çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

TPAO Personeli ve TPAO'da Çalışmak HakkındaTEİAŞ Görevde Yükselme Hayırlı OlsunDSİ 2024 Giyim YardımıDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)KİT'lerde yapılandırmaPTT A.Ş de Yeniden YapılanmaBütün kit'ler satılacak mı?dsi genel mudurlugu 2025 promosyonTmo teknisyen maaşı ne kadar?

Sözlük

çelenk 1 nosebo etkisi 1 asya kaplan sivrisineği 1 sakil 1 Ss 1 saç örgüsü 1 kantaron yağı 2 günün filmi 4 En sevdiğiniz hayvan 2 kırlent 1

Son Haberler

Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandıSuriye'deki yangın Türkiye'ye sıçradıBolu'da kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandıMersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklamaMurat Kapki, Mücahit Birinci'yle cezaevindeki görüşmesine ilişkin ifade verdi

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24