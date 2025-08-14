Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
14 Ağustos 2025 19:04
Aynı kuruma atanmak

Kadrolu memurken aynı bakanliga aynı unvanla sözleşmeli olarak atanmak mumkunmu yeni kpss puanı ile bilenler cevaplarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Teknik personele yeşil pasaportİstifaSGK Becayiş (Tek Başlık)Üniversite destek personeli mi yoksa gsb destek personeli mi ?Gsb elektrik bakım onarım ne işi yapar

Sözlük

nosebo etkisi 1 zıt kutupların birbirini çekmesi 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 kırlent 1 Ss 1 hangi fizik prensibisin 1 geceye nahif bir beddua bırak 1 azor adaları 1 Sosyopatlık 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1

Son Haberler

Norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandıSuriye'deki yangın Türkiye'ye sıçradıBolu'da kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandıMersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklamaMurat Kapki, Mücahit Birinci'yle cezaevindeki görüşmesine ilişkin ifade verdi

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24