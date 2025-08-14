Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ağustos 2025 19:25
SENDIKADAN ISTIFA ET
istifa etmedikçe hiç bir şey değişmeyecek.

FırençeskoTotti
Aday Memur
14 Ağustos 2025 19:28
Her şey 500 lira için. Allah'a şükür hiçbir sendika yokum.
