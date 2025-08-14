icra avukatinin 3.cu sahislari aramasi

bankaya ait borcumdan dolayi icralik oldum icra avukati evinize hacize geleceğiz evde olun diyerek aradi bende buyrun dedim sonra borcunu odemezsen ucuncu sahislari yani yakınlarına bilgi veririm diyerek telefonu kapatti daha sonra ailemden birini aramis bu konuda emniyete gidip savciligin talimatiyla sorusturma baslattim ne çıkar bilgisi olan var mı

