Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


14 Ağustos 2025 19:28
icra avukatinin 3.cu sahislari aramasi
bankaya ait borcumdan dolayi icralik oldum icra avukati evinize hacize geleceğiz evde olun diyerek aradi bende buyrun dedim sonra borcunu odemezsen ucuncu sahislari yani yakınlarına bilgi veririm diyerek telefonu kapatti daha sonra ailemden birini aramis bu konuda emniyete gidip savciligin talimatiyla sorusturma baslattim ne çıkar bilgisi olan var mı

JW Argo İzmir 3310
Şube Müdürü
14 Ağustos 2025 19:31
avukat ceza alacaak taciz den eve gelemezler akrabalarinida arayip taciz edemez musterih olun durumunuz duzelince odeyeceginizi soyleyin kapatin telefonu

OSMAN808056
Aday Memur
14 Ağustos 2025 19:31
maasli memurken evden temel esyahacizi mumkunmudur
JW Argo İzmir 3310, 29 dk. önce
avukat ceza alacaak taciz den eve gelemezler akrabalarinida arayip taciz edemez musterih olun durumunuz duzelince odeyeceginizi soyleyin kapatin telefonu
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırHic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenKelime türetmece oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuEvleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursunSanaldan ciddi birliktelik olur mu?8.10 Vapuruhaklı mı yoksa haksız mıyımicra avukatinin 3.cu sahislari aramasiHayat

Sözlük

şekerci boyası 1 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 4 sahte diploma 3 günün filmi 4 geceye nahif bir beddua bırak 1 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1 Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya burs vermesi 1 hangi fizik prensibisin 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 telefonun şarjını bitiren davranışlar 2

Son Haberler

Sözleşmeli Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu YayımlandıNorm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandıSuriye'deki yangın Türkiye'ye sıçradıBolu'da kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandıMersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklama

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24