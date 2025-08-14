Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
CTE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE SAĞLIK MEMURU KAYNAK ÖNERİ

Merhaba arkadaşlar, CTE Ünvan değişikliği sınavına girmeyi düşünüyorum. SAĞLIK MEMURU 50 kişi alacak. Konu başlıkları açıklandı ama kaynak nereden temin edebiliriz, yardımcı olur musunuz?

Derslerin çoğu Tıp Bölümü dersleri, bu kadar detay sormazlar diye düşünüyorum. Kaynak önerisi olan var mı, süre fazla kalmadı, lütfen yardımcı olur musunuz?

Daha önce ÜDS SAĞLIK MEMURU bu sınava giren varsa yardımcı olsun lütfen.


Yusuf Kenan 01
Aday Memur
14 Ağustos 2025 19:53

Temel Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Alan Bilgisi Meslek Etiği Enfeksiyon Hastalıkları İl

