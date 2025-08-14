CTE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE SAĞLIK MEMURU KAYNAK ÖNERİ

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Sözleşmeli Öğretmen Eşlerin Aile Birlikteliğine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu YayımlandıNorm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yayımlandıSuriye'deki yangın Türkiye'ye sıçradıBolu'da kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandıMersin'deki orman yangınlarına ilişkin Validen açıklama
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24