Hangi AÖF Önlisans Bölümü?

Merhabalar herkese, AÖF önlisans bölümlerinden hangisini tavsiye edersiniz? Maaş olarak, atanma sayısı olarak, çalışma rahatlığı olarak? Genel olarak DHMİ tavsiyesini çok okudum. Şu an bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim fakat bazı nedenlerle okula devam edemedim ama ileride bitirmeyi düşünüyorum. Yaşım ilerlediği için bu sene AÖF den bir bölüm okuyup 2026 daki sınava girmek istiyorum. Hangi bölümü okumak mantıklıdır ileride bilgisayar mühendisliğini bitirmem bana bir fayda sağlar mı? Zaman ayırıp cevap vereceklere teşekkür ederim.


SkuLL059
Memur
14 Ağustos 2025 21:13

AÖF Önlisanstan büro yönetimi ve muhasebenin merkezi atamada diğerlerine göre çok fazla ataması oluyor , DHMİ bilgisayar programcılığı dışında alım yaptığı açıköğretim bölümü yok sanırım. 1 kişi aldı oda 99 puandı son atamada.

