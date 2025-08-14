Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


14 Ağustos 2025 21:13
D dilimi omurgaya platin
? Lomber mikrocerrahi diskektomi (tek seviye, iki taraflı) ? Posterior segmental enstrümantasyon (2-6 vertebra segmenti, platinli sabitleme) epikriz raporu bu şekilde omurgama 4 tane platin takıldı d dilimi için başvursam sizce alabilir miyim yoksa c mi olur acaba bilgisi olan

garibantayinci
Aday Memur
14 Ağustos 2025 21:41
??

Mustafapolis
14 Ağustos 2025 21:42

Bugün hastaneye gittim, benim de omuzumda 10 tane platin var (köprücük kemiği) ortopedi fizik tedaviye sevk ediyor, gidiyorsun sana bir kaç hareket yaptırıyor acıları not alıyor ondan sonra agustos 26 da heyete gireceksin onlar gereken dilimi verecek dedi. Herhangi bir şikayetin nedir ne oluyor diye sormadı gelişi güzel kolunu aç kapa tamam çık dedi. Senin durum da büyük ihtimalle böyle olur, tamamen iş hocada bitiyor sanırım, x hastanesine gidersin d verir, z hastaneye gidersin b verir. Dur bakalım sağlık kurulunda ne olacak

