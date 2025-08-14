D dilimi omurgaya platin

? Lomber mikrocerrahi diskektomi (tek seviye, iki taraflı) ? Posterior segmental enstrümantasyon (2-6 vertebra segmenti, platinli sabitleme) epikriz raporu bu şekilde omurgama 4 tane platin takıldı d dilimi için başvursam sizce alabilir miyim yoksa c mi olur acaba bilgisi olan

