Trafik Kaza Raporu

İyi akşamlar ben x ilinde ikamet ediyorum. Yakın zamanda y ilinde yaralamalı trafik kazasına karıştım. Gelen trafik ekipleri adli ve idari işlemlerde bulundular. Kazadan 3 gün geçtikten sonra kazaya bakan görevlileri sabit hattan aradım. Daha hazırlanmadığını ayrıca ikamet ettiğim yerden kaza raporunu alamayacağımı gelip kaza yaptığım yerden almam gerektiğini söylediler. Aradan 6 gün geçti. Tekrardan kaza raporunun çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aradım. Telefondaki görevli bana kaza daha yeni olmuş bekleyin çıkar dedi. Ben de görevliye sigorta ve kasko şirketi raporu istiyor. Her geçen gün için araç kiralama şirketi araç yatış parası olarak 3000 TL benden alıyorlar dedim. En sonunda raporumun hazırlandığını y iline gelip alabileceğimi söylediler. Bu iki il arası mesafe yaklaşık 200 km dir. Sorum şu acaba ikamet ettiğim yerden raporu alamaz mıyım?

