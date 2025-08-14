Toplu sözleşmede yhs gih kadrosuna geçermi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Karma eğitimden razı değilim.Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Toplu sözleşme teklifi: 2026 için %10+%6 / 2027 için %4+%4Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBenim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Kuşa dönen ek derslerSözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?ŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Memurluktan öğretmenliğe geçiş
Sözlük
Son Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil gişenin beton banketine çarptı: 1 ölüBeşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldiIsparta'da otomobil kıraathaneye daldı: 1 ölü, 1 yaralıMarmara'da müsilaja karşı sıkı takip: 55 tesis kapatıldıBakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24