14 Ağustos 2025 23:33
maaşla ödüllendirme

Maaşla ödüllendirme alanlar belli oldu yazanlar var. Ankaradan belli olan var mı?


Braweheart01
Genel Müdür
14 Ağustos 2025 23:55

nerede belli olmuş?


Braweheart01
Genel Müdür
15 Ağustos 2025 00:03

2024 yılında ödül alanların isimleri 2025 yılı tebliğler dergisi Mayıs 2025 sayısında açıklanmış. 2025 yılının açıklanması için yılın bitmesi lazım. açıklananlar hep tebliğler dergisinde yazıyor memurlar net de genellikle haber yapıyor

