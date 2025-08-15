Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
15 Ağustos 2025 08:07
Mustafa Kemal Atatürk 6 kardesti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün 6 kardeşi vardı.


gazanya
Daire Başkanı
15 Ağustos 2025 08:09

Kardeşlerinin 4unu küçük yaşta kaybetmiş.


gazanya
Daire Başkanı
15 Ağustos 2025 08:11

Fatma, Ömer,Naciye,Ahmet,Makbule ,Mustafa hepsi 6 kardesti


gazanya
Daire Başkanı
15 Ağustos 2025 08:13

Niye bunu yazdım .Reels videosunda Atatürk ün sadece Makbule adlı kardeşi kız kardeşi olduğunu söylüyordu.


gazanya
Daire Başkanı
15 Ağustos 2025 08:14

Ezberci eğitimimiz sağolsun .Çok doğru öğreniyoruz herşeyi .Cep telefonlarından öğreniyoruz tarihi

