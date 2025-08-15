Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesine ilişkin yazılan haber (Ana Sayfada Haberi)

Adalet Bakanlığı Promosyon İhalesinde Enflasyon Farkı Ve Ek Haklar Beklentisi - Memurlar.Net


darmaduman34
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:40

SAÇMA SAPAN BİR HABER NE DEDİĞİ BELLİ DEĞİL. TEK BEKLENTİMİZ EN AZ 150.000 TL PROMOSYON BU YAZILMAMIŞ. NEREDEN UYDURUYORSUNUZ ENFLASYON FARKI FAİZSİZ KREDİ FALAN GİBİ SAÇMALIKLARI. HABERİN SONUNDA DA 80 BİN TL'LİK PROMOSYON ÖRNEK GÖSTERİLMİŞ, VAKIFBANKA MESAJ VERİLMİŞ.

VAKIFBANKLA DANIŞIKLI YAPILMIŞ BİR HABER BAŞKA AÇIKLAMASI YOK.

