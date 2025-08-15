Memurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.

Zamanında ortadan kaybolan milyar dolarlara, aklanan-saklanan paralara, rağmen bu ülke ve enflasyonu hala ayakta ise; hakkıyla, riskiyle, emeğiyle bu parayı hak edenlere de verdiği zaman hiç bir şey olmaz o enflasyona. Geçen bir haber okudum. Bir üniversite Özel Güvenlik ve Koruma Programı'na alacağı öğretim elemanı için aranan koşullardan biri başvurucunun "badminton antrenörlüğü belgesi olması." şartını koymuş. Sizce enflasyonu ben mi daha çok düşünürüm yoksa bu alım şartını koyan rektör mü ? Yapmayın, hakkını arayana destek olun. Olamıyorsanız da susun! Bunlar da araştırılabilir.

