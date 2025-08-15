Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ağustos 2025 10:26
Memurlar.Net'in Promosyon Haberini Yapması.

Sonunda haberimiz geç de olsa yapıldı. İçeriği tartışmaya açık olan haberde bizim uzun uzun konuştuğumuz, yeri geldiğinde hararetli tartışmaların ortayaçıktığı Promosyon konusunun özeti yapılmış gibi. Güzel ama geliştirilebilir. Etkisi olur mu göreceğiz. Temennimiz en az 300.000 TL.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2025 10:29

Mezuniyetiniz ve bölümünüz nedir?


Adalet34.
Aday Memur
15 Ağustos 2025 10:31

Görme imkanınız var ise özelden paylaşayım.

kralgeridöndü
Aday Memur
15 Ağustos 2025 10:32

Adalet Bakanlığı promosyon şartnamesinde ortalama maaşın 72.000 TL olduğu belirtilmiş, mevcut halde 3 yıllık bir anlaşma ile 215.000 TL yapıyor. 3 yıllık enflasyon hedeflerini dahi baz alsak 3 yıllık ortalama maaşın 100.000 TL'yi geçeceği aşikar. Bu durumda 3 yıla 300.000 TL talebinin gayet yerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu talep için son 3 gün adalet teşkilatı sesinizi yükseltin. (300.000 TL HAKKIMIZ)


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2025 10:35

Size kendinizi geliştirmeniz için bir konuyu araştırmanızı öneriyorum.

Paranın miktar teorisinin enflasyona etki düzeyinin ne olduğunu araştırır mısınız?

Sizin dediğiniz gibi olduğunu varsayalım.

Kurumda 250 bin kişinin çalıştığını düşünelim.

250.000x300.000=75 Milyar lira yapıyor.

Bu paranın dolaşıma girdiğini düşünün.

Para arzını daha yazmadım.

Sizce bu kadar para dolaşıma girdiğinde, neler olur?


kralgeridöndü
Aday Memur
15 Ağustos 2025 10:37

Haber içeriğinde 80 BİN TL örneği hiç olmamış. Bu örneğe göre çok yüksek promosyon anlaşmaları mevcut. Haber içeriği revize edilmelidir. Son 3 gün için 250.000 e yakın personeli mevcut Adalet Bakanlığı personelleri dayanışma ve birlik vakti sesimizi yükseltelim.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2025 10:42

Bazı hususlar, arif olanların anlaması için kısa yazılması gerekir. Keşap belediyesinin personel sayısı, Adalet Bakanlığı kadar değilken bile 80 bin lira alabiliyorsa, 200 bin den fazla personeli olan Bakanlığın daha fazla alma ihtimaline değindim.

cybernetic
Şef
15 Ağustos 2025 10:46

Enflasyon memurun cebinden kısılarak çözülemez.


Adalet34.
Aday Memur
15 Ağustos 2025 10:47

Zamanında ortadan kaybolan milyar dolarlara, aklanan-saklanan paralara, rağmen bu ülke ve enflasyonu hala ayakta ise; hakkıyla, riskiyle, emeğiyle bu parayı hak edenlere de verdiği zaman hiç bir şey olmaz o enflasyona. Geçen bir haber okudum. Bir üniversite Özel Güvenlik ve Koruma Programı'na alacağı öğretim elemanı için aranan koşullardan biri başvurucunun "badminton antrenörlüğü belgesi olması." şartını koymuş. Sizce enflasyonu ben mi daha çok düşünürüm yoksa bu alım şartını koyan rektör mü ? Yapmayın, hakkını arayana destek olun. Olamıyorsanız da susun! Bunlar da araştırılabilir.

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
15 Ağustos 2025 10:54

Peki :)

Adalet34.
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:00

Arif değilim ama.. Ben de biliyorum 220 bin kişiye 300 bin dağıttığında Sarı bankanın yıllık açıklamış olduğu karın tamamını bize dağıtmış olacağını. Tabi bunu Promosyon sözleşmesini 3 yıllık yaptığında çok da bir şey kaybetmeyeceğine yormak konuyu uzatmak olur. Ha bir de "açıkladığı" diye bahsettim, yani bankanın kamunun bilmesini istediği kısım o kadar. Arif olan günümüz Türkiye'sinde bunun derinin de yatanı da tahmin edebilir. Öyle değil mi :)

dmrlmhmttt
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:08

Madem bir örnek verilecekti neden tbmm nin 138 bin aldığı örnek olmuyor


cybernetic
Şef
15 Ağustos 2025 11:13

Biz de bunu merak ediyoruz. Ancak' 'arif olanların anlaması için kısa yazılması'' makbul olduğundan gerek duyulmamış :)) kısa ve daha düşük ücret baz alınması kabul görmüş. yine de haberi yapanın eline sağlık diyelim hiç yoktan iyidir.

kralgeridöndü
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:21

Haberi okuduğunuzda olumlu görünüyor, son bitiriş kesinlikle hüsran.

Aşağıda belirtilen rekor promosyon (138.000 TL) Nisan 2025 tarihinden yani ortolama 4 ay önce yapılmıştır.

Maaş Promosyonunda Yeni Rekor TBMM'de - Memurlar.Net

Şimdi soruyorum 3 ay öncenin rekoru bu iken 80 BİN TL örneği verilmesi mantık dışıdır.

Bakanlığımızın şartnamesinde 72.000 TL ortalama maaş belirtilmişken 3 yıl enflasyon gerçeğinide göz önüne alırsak ortalama maaşın 100.000 TL gerçeği ortaya çıkıyor.

300.000 TL haberinin yapılamaması gerçekten çok büyük haksızlıktır.

18 Ağustosa 3 gün kalmışken (2 günü haftasonu gerçeği) yapılan bu haber içeriği revize edilmelidir.


çokçalışan
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:24
Bu memurlar.net kime çalışıyor. Promosyonun açıklanmasına 1 saat kala haber ypsydınız. Vallahi bunlarda bizimle dalga geçiyor yok ki şöyle adam gibi kamu personeli haber sitesi şu yandaş siteden kurtulalım.

dmrlmhmttt
Aday Memur
15 Ağustos 2025 11:34

Belli ki alel acele yapılmış bir haber

Tıklanma almak için ve biraz olsun sus payı olurmu ki diye düşünülerek yapılmış bir haber

Bankayı ve bakanlığı koruma çabaları

Memurlar umurlarında bile değil


delocan
Memur
15 Ağustos 2025 11:37
keske bildirim olarak gelseydi daha etkili olurdu
