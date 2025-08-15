Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
15 Ağustos 2025
Askerden dönen sözleşmeli ğretmenin sözleşme yenileme işlemi kaç gün sürer?

askerden dönen söz. öğretmenin sözleşme yenileme işlemi kaç gün sürer? memur arkadaş 1-2 gün dedi ama işlemleri yapalı 4 gün oldu hala daha mebbiste sözleşmem fesih edilmiş şekilde görülüyor

