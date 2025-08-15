Askerden dönen sözleşmeli ğretmenin sözleşme yenileme işlemi kaç gün sürer?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBenim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Beyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Kuşa dönen ek derslerÇocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?ŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerMemurluktan öğretmenliğe geçişÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.32. Hafta çalışabilir raporu yaz tatiline denk gelirse
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24