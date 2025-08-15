Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ağustos 2025 10:57
askerlik işlemleri

askerden dönen söz. öğretmenin sözleşme yenileme işlemi kaç gün sürer? memur arkadaş 1-2 gün dedi ama işlemleri yapalı 4 gün oldu hala daha mebbiste sözleşmem fesih edilmiş şekilde görülüyor

Çok Yazılan Konular

Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBeyaz önlüğe alternatif kıyafet gizleme taktikleri verir misiniz?Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Çocukları istediğim okula kayıt ettirebilir miyim?ŞÖK işlemleri unutulan öğrencilerKuşa dönen ek derslerMemurluktan öğretmenliğe geçişÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Ek ders net 110 lira. Maaş karşılığından fazla derse giren saftır.32. Hafta çalışabilir raporu yaz tatiline denk gelirse

Sözlük

bulut yedekleme 1 malefiz 4 Ss 1 geceye nahif bir beddua bırak 1 hanım köylü 2 bir insanın bu hayatta başına gelebilecek en güzel şeylerden bir 3 Konuları büyük bir keyif ve irade ile sabote eden yazar 1 gözden çıkarılmış 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 balkondan balkona silahlı çatışma 1

Son Haberler

Yılın ilk yarısında 20 binden fazla sanayi ürünü denetlendiİstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyorPutin-Trump zirvesinde masada Ukrayna krizi olacakTrafikte döner bıçağıyla tehditler savurmuştu! O maganda yakalandıİstanbul'da Fırtına E-5'te Trafiği Durdurdu: Direk Devrildi

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24