KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


15 Ağustos 2025 11:24
e-Devlette Kariyer Kapısı Üzerinden Başvuru

başvuru esnasında PDF formatında yüklenen belgelerden biri sağlık beyanı fakat bu belge nereden edinilebilir veya nedir hiç bir bilgi verilmemiş bu belgenin nereden nasıl edinelecegi hakkında bilgisi olan var mı?


mk3781
Aday Memur
15 Ağustos 2025 15:17
almış olduğun, başvurmak istediğin kadroyla alakalı sağlık kurulu raporu. Almışsan eğer E-Nabızdan indirip sisteme yükleyebilirsin.

yeşilrussel
Memur
15 Ağustos 2025 15:33

İnternette örnekleri var 657 sayılı kanun sağlık beyanı dersen çıkıyor doldur imzala tarat yukle


mertcankaba
Aday Memur
15 Ağustos 2025 16:51
Atatürk kültür, dil ve tarih kurumu başvurusu için sordunuz heralde ilanda başvuru formu da yazıyor, onun ne olduğunu biliyor musunuz
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Muhasebeci Aylık Ne Kadar Kazanır?Hangi Açık Öğretim Bölümü Okunmalı?e-Devlette Kariyer Kapısı Üzerinden BaşvuruİİBF'liler Nerelere AtanıyorVHKİ MaaşıTerhis Tarihi Sonrası Başvuru YapmakBilgisayar Mühendisliği 2026 KPSS2026 Lisans Alımı Hk.

Sözlük

günün filmi 1 makyavelizm 1 azor adaları 1 Rattan 1 malefiz 3 sahte diploma 1 nosebo etkisi 1 gözden çıkarılmış 1 kantaron yağı 1 mesaj yazamama sorunu 1

Son Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildiİstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değiştiEşine kızıp aracını hurdaya çevirdiBakan Yerlikaya: 831 bağımsız bölümün yıkık yada hasarlı olarak tespit edildiDMM: Şap hastalığının hızla yayıldığı iddiaları dezenformasyon

Editörün Seçimi

Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24