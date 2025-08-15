Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


15 Ağustos 2025 11:47
Gazilik iş kazası

Selamün aleyküm şeflerim, kendi motosikletim ile işe giderken kaza yaptım, trafik kazasında karşı taraf asli kusurlu, mesaime 20 30 dakika kalmıştı, bir ilçeden başka ilçeye gidiyordum, yaptığım bu kaza iş kazası mıdır, Yoksa normal kaza olarak mı geçer. Kazayı yaptığım yer polislerin işe gitmek için kullandığı aktif bir yol, vazife malülü veya gazilik için dava açmayı düşünüyorum, kaza anında üzerimde üniforma varken çekilmiş fotoğraflarım, kazaya ait video ve ifadeler, ayrıca işe gittiğime dair tanıklarım ve o gün görevli olduğuma dair görev belgemde var. Tek sıkıntı kendi aracınla işe giderken yapılan kaza 5510 kanuna göre bir iş kazası mıdır.


cimbom6028
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 12:23
sgk karar veriyor yüzde 99 vazife malülü saymayacak mahkeme yoluna gideceksin 2008 sonrası mesleğe başladığın için iş mahkemesi sakın idare mahkemesine dava felan açma işin sonunda iş mahkemesine gönderirler zaman kaybı yaşarsın alanın da uzman avukatlar var vazife malülüğü ile ilgili avukatlar onlara ver dosyanı mahkeme yoluyla büyük ihtimalle 5510 /47 maddesinden vazife malülü olursun gazilik konusu biraz zor iş yerinde çalışıyor olman yetmiyor yada işe gidip gelmen yetmiyor bir olaya müdahale etmen gerekiyor görevlendirmen gerekiyor anons vb bu nedenle gazilik çok ama çok zor vazife malulü olabilirsin denemelisin.

nuri3855
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:36

üstat yanlış anlamada konu hakkında bilgin var ama eksik , şimdi gazilik ve vazife malulluğü aynı şey. bir kişi gaziyse vazife maluludur zaten.ben 2330 sayılı kanundan gaziyim ve vazife malulu idari polis olarak çalışıyorum. senin dediğin gibi gazilik işlerine sgk karar veriyor ve 2008 den sonra mesleğe girenlerin dava işlemleri işlemleri iş mahkemeleri bakıyor.

arkadaşın sorusuna gelirsek. çok büyük ihtimalle vazife malulu olamazsın. çünkü gazilik için görevin etkisi ve tesiri olması lazım, sen görevdeyken eğer devletin verdiği motosikleti veya aracı kullansaydın ve bu kaza gerçekleşseydi o zaman gazilik talep etme imkanı oluşmuştu.kaza yaptığın yerin ve üzerindeki üniformayla hak iddaa edemezsin.

cimbom6028
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 12:48
Üstadım seninde bilgin var ama eksik bak şimdi vazife malullüğü ile gazilik aynı şey değil örnek bir öğretmen bir düz memur vb memurlardan birisi iş yerinde çalışırken düştü bir yerini kırdı yada birisi geldi bıcakladı silahla vurdu vb olay oldu bu kişiler vazife malulülüdür . İşini yaparken iş yerindeyken malul olmuştur. Gazilik konusu her memurun alabileceği konu değil genel itibarıyla asayiş olayına müdahale eden polis asker yada ambulansta çalışan sağlıkçı yada orman memurları yangın söndürme işleminde çalışırken kaza geçirirse bunlar gazilik talep edebilir alabilirde kısacası kesin ve net gazilik 2330 ve 3753 sayılı kanunlardan meydana gelir vazife malüllüğü ise 5510 ve ya 5434 den meydana gelir ve kamuda çalışan herkes vazife malülü olur arkadaşımızın konuşa gelirsek işe giderken üzerinde üniforma var kaza geçirmiş sgk vermez ancak mahkemeler işe gidiş ve gelişleri görevin bir parçası sayıp vazife malulü sayıyor şöyle söyleyeyim iş yerine giderken iş yeri servisine bindin 10 kişi gidiyorsun kaza yaptın bunların hepsi vazife malulü yeterki iş yerine gittiklerini ispat edecek delil olsun örnek o gün işe gidecekleri zaten görev listesinden belli bu arkadaş da bireysel kendi aracıyla resmi üniformalı işe gidiyor görev listesinde işe gireceği belli işe başlayacağı saat ve iş yeri güzergahı da kaza yapılan yerle örtüşüyor mahkeme ye emsal kararla başvurursa vazife malulü olur olmak zorunda olmassa mağdur olur bu başka birinin başına da gelebilir gelelim gazilik konusuna gazilik için iş yerine gitmen gelmen yada iş yerinde bulunman yetmiyor bir olaya müdahale etmesi gerekiyor karakolda bile olur vatandaş vurur felan o yüzden gazilik zor vazife malüllüğü ihtimali bana göre iyi bir avukatla yüzde 99
erobalcak
15 Ağustos 2025 12:52
bende Nuri Arkadaş in dediklerine katılıyorum fakat dava aç yinede zor ama belki kazanırsın belli olmaz tanıdığım Teknisyen yardımcısı arkadaş emniyet in motoru ile evrak dağıtırken kaza yaptı ayağından sakat kaldı 5510 /47 den vazife malulü oldu dava ile senin durumun farklı fakat

cimbom6028
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 12:56
nasıl katılıyorsun çok merak ediyorum Nuri arkadaş diyorki vazife malüllüğü ile gazilik aynı şey diyor ozaman senin dediğin teknisyen yardımcısı otomatikmen gazi olması gerekmiyor mu çünkü nuri arkadaş ikiside aynı diyor okurmusun Nuri arkadaşın yazdıklarını tekrardan
cimbom6028
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 12:58
2008 öncesi memur olanlar 5434 sayılı kanuna göre vazife malülü 2008 sonrası olan lar 5510 sayılı kanuna göre vazife malulü olabilir GAZİLİK ÇOK FARKLI BİR KONU HER MEMUR OLAMAZ GENEL İTİBARIYLA POLİS ASKER ORMAN MEMURLARI VB KİŞİLER OLABİLİR GAZİLİK KOMUSU 2330 ve 3753 sayılı kanun kapsamında 2 ye ayrılır

erobalcak
15 Ağustos 2025 13:08
Arkadaş gazı olamaz fakat belki ama belki vazife malulü olabilir yüksek ihtimal olamaz düşüncesindeyim. Ben Ankara ya göreve gittim emniyet in kamyon u ile malzeme yüklerken düştüm sağ kolumda ve bilegimde kalıcı engel kaldı 2001 girişli yım mesleğe 5434/45 ve 5510/47 den vazife malulü oldum Gazi Emekli maaşım Yok idari polis oldum benim belgemde iş kazasından dolayı yazıyor aynı olay toplumsal yada operasyon el ve ya terör olayında olsaydı o zaman emekli maaşım ve çalışırsam normal maaşımda olacaktı

erobalcak
15 Ağustos 2025 13:11
Mustafa bedeninde kalıcı engel kaldiysa kurum seni Durum bildirir raporuna gönderir D dilimi alırsan ya GİH e geç derler yada ADİ malul olarak emekli olursun benim fikrimce. senin olaya benzer durumda devrem ADİ malul olarak emekli oldu

Emektarpolis
Aday Memur
15 Ağustos 2025 13:31
Öncelikle geçmiş Olsun.Yanlış anlamayın lütfen askerlik yaparken kanasla vurulan, omuriliğinde mermi ile gezen adama gazilik verilmemiş sizin gazilik istemenizi bilemedim..Kazadan dolayı ciddi bir sakatlanmanız var ise personel büronuza dilekçe ile başvurup durum bildirir rapor alıp dilim bildirir heyet raporu alabilirsiniz. Çalışmanıza engel bir durum varsa Gih yada Malulen emekli seçenekleri sunulur size.

cimbom6028
Şube Müdürü
15 Ağustos 2025 14:07
Bence yanlış anlamayın ama özür dileyerek söylüyorum sapla samanı karıştırıyorsunuz. Arkadaş bilgi almak için yazmış şimdi size bir şey sorcam sabah işe gitmek için kalktın kahvaltını yaptın ünüformanı giydin ailenle vedalaştın vs. yola çıktın iş yerinin servisi aldı seni işe götürüyor kaza yaptınız Allah korusub öldün sen vazife şehidisin işe giderken vazifene giderken kaza geçirdin bunun adı vazife malulü yada şehididir arkadaşın bireysel kendi arabasıyla gitmesiyle servisle gitmesi arasında hiç fark yok yada başka birşey söyleyim ekip otosu seni aldı işe götürüyor büroda çalışıyorsun üstüne birden sivil çalışıyorsun işe başlamana da yaklaşık 45 dk var sen yine kaza yaptın yine vazife malülü yada şehidisin arkadaş burda bilgi almak istemiş gazilik nedir vazife malulü nedir bilmiyor sormasında hiç bir sakınca yok hak kaybıma uğramasın bu herkesin başına gelebir ayrıca senin dediğin kanasla yaralanma vs tabikide bu arkadaşın ki ile aynı tutulmaz ama devletimiz kanunlarımız hepsini düşünmüş kansala yaralandıysa 3753 sayılı terör kanundan gazilik vermiş asayiş olayında yaralandıysan 2330 dan gazilik vermiş ama bu soruyu soran arkadaşımızın durumundaysan da vazife malulü olursun demiş bunları öğrenmesi araştırması yanlış değil sormasıda tekrar ediyorum olay anlattığı gribiyse mahkeme ile yüzde 99 vazife malülü olursun idari polis olacakta çalışırsın
Ercan arıkan
Memur
15 Ağustos 2025 14:27
5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre işe gidiş geliş sırasında meydana gelen kazalar ancak işverenin sağladığı servis aracıyla ya da işveren tarafından görevlendirilmiş araçla gerçekleşirse iş kazası sayılır. Kendi aracınla işe giderken yaşanan trafik kazaları normal şartlarda iş kazası kapsamına girmez. Ancak emniyet personeli açısından durum biraz farklıdır. 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun'da yer alan "vazife malullüğü" hükümleri gereği, kaza ile görev arasında illiyet bağı kurulabiliyorsa -örneğin görev saatine giderken zorunlu güzergahta, üniforma ile, resmi görev belgesi mevcutken- bu durum görev başında sayılabilir ve vazife malullüğü hükümlerinden yararlanılabilir. Yargıtay ve Danıştay'ın bazı kararlarında, memurun görev yerine intikal esnasında zorunlu ve olağan güzergahta yaşanan kazalar, görevle bağlantılı kabul edilmiştir. Elindeki deliller (üniforma, görev belgesi, tanık, kamera görüntüsü) bu bağı güçlendirir. Özetle: SGK açısından iş kazası sayılma ihtimali düşük, ancak Emniyet mevzuatı ve vazife malullüğü yönünden hak talebi mümkündür. Dava ve idari başvuruda "görevle illiyet bağı"nı kuvvetli şekilde ortaya koymak gerekir.
