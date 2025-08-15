Gazilik iş kazası

5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre işe gidiş geliş sırasında meydana gelen kazalar ancak işverenin sağladığı servis aracıyla ya da işveren tarafından görevlendirilmiş araçla gerçekleşirse iş kazası sayılır. Kendi aracınla işe giderken yaşanan trafik kazaları normal şartlarda iş kazası kapsamına girmez. Ancak emniyet personeli açısından durum biraz farklıdır. 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun'da yer alan "vazife malullüğü" hükümleri gereği, kaza ile görev arasında illiyet bağı kurulabiliyorsa -örneğin görev saatine giderken zorunlu güzergahta, üniforma ile, resmi görev belgesi mevcutken- bu durum görev başında sayılabilir ve vazife malullüğü hükümlerinden yararlanılabilir. Yargıtay ve Danıştay'ın bazı kararlarında, memurun görev yerine intikal esnasında zorunlu ve olağan güzergahta yaşanan kazalar, görevle bağlantılı kabul edilmiştir. Elindeki deliller (üniforma, görev belgesi, tanık, kamera görüntüsü) bu bağı güçlendirir. Özetle: SGK açısından iş kazası sayılma ihtimali düşük, ancak Emniyet mevzuatı ve vazife malullüğü yönünden hak talebi mümkündür. Dava ve idari başvuruda "görevle illiyet bağı"nı kuvvetli şekilde ortaya koymak gerekir.
5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre işe gidiş geliş sırasında meydana gelen kazalar ancak işverenin sağladığı servis aracıyla ya da işveren tarafından görevlendirilmiş araçla gerçekleşirse iş kazası sayılır. Kendi aracınla işe giderken yaşanan trafik kazaları normal şartlarda iş kazası kapsamına girmez. Ancak emniyet personeli açısından durum biraz farklıdır. 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun'da yer alan "vazife malullüğü" hükümleri gereği, kaza ile görev arasında illiyet bağı kurulabiliyorsa -örneğin görev saatine giderken zorunlu güzergahta, üniforma ile, resmi görev belgesi mevcutken- bu durum görev başında sayılabilir ve vazife malullüğü hükümlerinden yararlanılabilir. Yargıtay ve Danıştay'ın bazı kararlarında, memurun görev yerine intikal esnasında zorunlu ve olağan güzergahta yaşanan kazalar, görevle bağlantılı kabul edilmiştir. Elindeki deliller (üniforma, görev belgesi, tanık, kamera görüntüsü) bu bağı güçlendirir. Özetle: SGK açısından iş kazası sayılma ihtimali düşük, ancak Emniyet mevzuatı ve vazife malullüğü yönünden hak talebi mümkündür. Dava ve idari başvuruda "görevle illiyet bağı"nı kuvvetli şekilde ortaya koymak gerekir.