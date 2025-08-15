Gazilik iş kazası

Üstadım seninde bilgin var ama eksik bak şimdi vazife malullüğü ile gazilik aynı şey değil örnek bir öğretmen bir düz memur vb memurlardan birisi iş yerinde çalışırken düştü bir yerini kırdı yada birisi geldi bıcakladı silahla vurdu vb olay oldu bu kişiler vazife malulülüdür . İşini yaparken iş yerindeyken malul olmuştur. Gazilik konusu her memurun alabileceği konu değil genel itibarıyla asayiş olayına müdahale eden polis asker yada ambulansta çalışan sağlıkçı yada orman memurları yangın söndürme işleminde çalışırken kaza geçirirse bunlar gazilik talep edebilir alabilirde kısacası kesin ve net gazilik 2330 ve 3753 sayılı kanunlardan meydana gelir vazife malüllüğü ise 5510 ve ya 5434 den meydana gelir ve kamuda çalışan herkes vazife malülü olur arkadaşımızın konuşa gelirsek işe giderken üzerinde üniforma var kaza geçirmiş sgk vermez ancak mahkemeler işe gidiş ve gelişleri görevin bir parçası sayıp vazife malulü sayıyor şöyle söyleyeyim iş yerine giderken iş yeri servisine bindin 10 kişi gidiyorsun kaza yaptın bunların hepsi vazife malulü yeterki iş yerine gittiklerini ispat edecek delil olsun örnek o gün işe gidecekleri zaten görev listesinden belli bu arkadaş da bireysel kendi aracıyla resmi üniformalı işe gidiyor görev listesinde işe gireceği belli işe başlayacağı saat ve iş yeri güzergahı da kaza yapılan yerle örtüşüyor mahkeme ye emsal kararla başvurursa vazife malulü olur olmak zorunda olmassa mağdur olur bu başka birinin başına da gelebilir gelelim gazilik konusuna gazilik için iş yerine gitmen gelmen yada iş yerinde bulunman yetmiyor bir olaya müdahale etmesi gerekiyor karakolda bile olur vatandaş vurur felan o yüzden gazilik zor vazife malüllüğü ihtimali bana göre iyi bir avukatla yüzde 99

