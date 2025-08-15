Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ağustos 2025 11:54
Teklif neden gelmiyor?

Teklifin saat kaçta olacağına dair bilgi var mı?


Sevdaamm12
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:05

Benim merak ettiğim şey bu orana enflasyon farkı dahil mi?


çokçalışan
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:15
Evet dahil enflasyon farkını üstüne vermiyorlar içinde oluyor.
Exsoso
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:21

Daha belli değil en son sözleşme imzalanınca belli olacak.

Exsoso
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:22

Geçen açıklama 14 te oldu. Bu da muhtemelen 14 te olacak.


xcgdsx
Aday Memur
15 Ağustos 2025 13:47

12+8 ve 2027 yılı için yüzde 6+5 zam gelecek muhtemelen


sucukluyumurta1
Genel Müdür
15 Ağustos 2025 13:55

Bu oranların hiç bir anlamı yok. Her türlü enflasyonun altında kalacak.

Kırmızı çizgi, en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşına eşitlenmesi.

bunun dışındaki tüm oransal zam mevzuları hikayeden ibarettir. oransal zam yazıpta kendinizi yormayın.

prm.mamy
Aday Memur
15 Ağustos 2025 13:55

hayır bu oranlara enflasyon farkı dahil degil mesela diyelım 2026 ocak yuzde 15+ e farkı gbi seye


prm.mamy
Aday Memur
15 Ağustos 2025 13:56

imza atılıyor genel olarak


genegel
Genel Müdür
15 Ağustos 2025 14:22

bugün teklif yok mu ?

