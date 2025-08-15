Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Ana sayfadaki haber silinmelidir!

HABER VAKIFBANK LEHİNE YAPILMIŞ OLUP PERSONELİN TAMAMEN ALEYHİNEDİR.

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Vakıfbank ile imzaladığı üç yıllık banka promosyon anlaşmasının sona ermesine kısa bir süre kala yeni ihale hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Ağustos 2025'te yapılması planlanan ihaleye ilişkin şartnameler bankalara gönderildi. Uzmanlar ve çalışan temsilcileri, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için enflasyon farkı ve ek hakların mutlaka sözleşme maddelerine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

BU PARAGRAF NE ANLATIYOR? UZMANLAR VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ KİM? ENFLASYON FARKI VE EK HAKLAR (EK HAKLAR NEYSE?) ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEMİŞTİR VE TALEP EDİLMEMİŞ NEDEN BAHSEDİYOR? TAMAMEN GEREKSİZ VE HİÇBİR ŞEY ANLATMAYAN BİR PARAGRAF.

2022'de imzalanan mevcut promosyon anlaşması kapsamında tüm personele tek seferde eşit tutarda ödeme yapılmıştı. Ancak anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanan yüksek enflasyon, kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi artışlara yol açtı. Bu artış, bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği geliri yükseltirken, ek promosyon ödemesi yapılmadığı için çalışanlar aleyhine bir durum ortaya çıktı.

Uzmanlara göre yeni anlaşmada, promosyon tutarı tek seferde ödenmekle birlikte, her yıl maaş artışına paralel olarak "enflasyon farkı" adı altında ek ödeme yapılması sağlanabilir. Böylece çalışanların maaş artışlarından doğan banka kazancının adil şekilde paylaşılması mümkün olacak.

ENFLASYON FARKI ÖDENMESİ GİBİ BİR MADDE ŞARTNAMEDE YOK. BU PARAGRAF DA HİÇBİR ŞEY ANLATMIYOR.

Promosyon süresi içinde emekli olan, başka kuruma atanan veya istifa eden personelin durumları da özel olarak düzenlenmeli. Bu personelin promosyon hakkı, görevde kaldıkları süreye orantılı olarak belirlenmeli.

ŞARTNAMEDE PROMOSYONU ALAN İSTİFA EDER, EMEKLİ OLUR VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE İŞTEN AYRILIRSA PROMOSYONU GERİ ÖDEMESİ YAPILMAZ YAZIYOR. %100 PERSONEL LEHİNE OLAN BİR MADDE VAR ZATEN. BUNUN BANKA LEHİNE DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYOR BU PARAGRAF.


darmaduman34
Aday Memur
15 Ağustos 2025 12:11

Devam edelim.

Yeni sözleşme kapsamında bankalardan, isteyen personele faizsiz veya piyasa şartlarının altında faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanması talep edilebilir. Böyle bir uygulama, özellikle büyükşehirlerde yaşayan ve ekonomik zorluk çeken yardımcı yargı personeline önemli bir destek sağlayabilir.

ŞARTNAMEDE EŞİT PEŞİN NAKİT ÖDEME ŞARTI VAR. BU MADDEYE GÖRE FAİZSİZ KREDİ GİBİ BİR HUSUS DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA DEĞİL. DİKKAT EDİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ MESAJINI ÇAKMIŞ VAKIFA. DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİLMESİNİ SAĞLAMAK SURETİYLE HEM PROMOSYON MİKTARINI DÜŞÜK TUTMAK HEM DE BANKANIN KAZANÇ SAĞLAMASI TASARLANMIŞ.

Kamu çalışanları, nüfusu 40 binin altında olan Giresun Keşap Belediyesi'nin yaptığı 80 bin 100 TL'lik promosyon anlaşmasını örnek gösteriyor. Adalet Bakanlığı personel sayısının çok daha fazla olması dikkate alındığında, yeni anlaşmada da tüm paydaşları memnun edecek yüksek tutarlı bir rakam bekleniyor.

BU SON PARAGRAFTA DA TÜYÜ DİKMİŞ. VAKIFBANKLA DANIŞIKLI BİR ŞEKİLDE YAPILMIŞ BU HABER TAMAMEN PERSONELİN ALEYHİNEDİR. BANKALARIN LEHİNEDİR. EY MEMURLAR NET, NİYETİNİ ÇOK FAZLA BELLİ ETMİŞSİN.

SİLİNMESİNİ İSTEYENLER BEĞEN BUTONUNA BASSIN LÜTFEN.


enagirceza
Aday Memur
15 Ağustos 2025 13:01

bu haberi yazan, yayınlanmasında emeği geçenleri.. SEVMEDİM. danışıklı dövüş yapmışsınız zoraki yapmış olmak için yapmışsınız. bizim taleplerimizi karşılamıyor içeriği boş bunu okuyan adam hmm tamam diyecek sanki ortada bir şartname dönmemiş kimse bir şey bilmiyor gibi kafanızı kuma gömmüşsünüz. YAZIKLAR OLSUN.

