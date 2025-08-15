Ana sayfadaki haber silinmelidir!

HABER VAKIFBANK LEHİNE YAPILMIŞ OLUP PERSONELİN TAMAMEN ALEYHİNEDİR.

Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Vakıfbank ile imzaladığı üç yıllık banka promosyon anlaşmasının sona ermesine kısa bir süre kala yeni ihale hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Ağustos 2025'te yapılması planlanan ihaleye ilişkin şartnameler bankalara gönderildi. Uzmanlar ve çalışan temsilcileri, geçmiş dönemde yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için enflasyon farkı ve ek hakların mutlaka sözleşme maddelerine eklenmesi gerektiğini vurguluyor.

BU PARAGRAF NE ANLATIYOR? UZMANLAR VE ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ KİM? ENFLASYON FARKI VE EK HAKLAR (EK HAKLAR NEYSE?) ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEMİŞTİR VE TALEP EDİLMEMİŞ NEDEN BAHSEDİYOR? TAMAMEN GEREKSİZ VE HİÇBİR ŞEY ANLATMAYAN BİR PARAGRAF.

2022'de imzalanan mevcut promosyon anlaşması kapsamında tüm personele tek seferde eşit tutarda ödeme yapılmıştı. Ancak anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanan yüksek enflasyon, kamu çalışanlarının maaşlarında ciddi artışlara yol açtı. Bu artış, bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği geliri yükseltirken, ek promosyon ödemesi yapılmadığı için çalışanlar aleyhine bir durum ortaya çıktı.

Uzmanlara göre yeni anlaşmada, promosyon tutarı tek seferde ödenmekle birlikte, her yıl maaş artışına paralel olarak "enflasyon farkı" adı altında ek ödeme yapılması sağlanabilir. Böylece çalışanların maaş artışlarından doğan banka kazancının adil şekilde paylaşılması mümkün olacak.

ENFLASYON FARKI ÖDENMESİ GİBİ BİR MADDE ŞARTNAMEDE YOK. BU PARAGRAF DA HİÇBİR ŞEY ANLATMIYOR.

Promosyon süresi içinde emekli olan, başka kuruma atanan veya istifa eden personelin durumları da özel olarak düzenlenmeli. Bu personelin promosyon hakkı, görevde kaldıkları süreye orantılı olarak belirlenmeli.

ŞARTNAMEDE PROMOSYONU ALAN İSTİFA EDER, EMEKLİ OLUR VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE İŞTEN AYRILIRSA PROMOSYONU GERİ ÖDEMESİ YAPILMAZ YAZIYOR. %100 PERSONEL LEHİNE OLAN BİR MADDE VAR ZATEN. BUNUN BANKA LEHİNE DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYOR BU PARAGRAF.