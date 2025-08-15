Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
15 Ağustos 2025 14:01
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN OLUR MU?

Evet arkadaşlar en düşük memur maaşı bu hayat pahalılığında Ocak 2026 dan itibaren 70 bin tl olur mu sizce?


bulaşşıkk
Şef
15 Ağustos 2025 14:14

Olmaz. Seçime kadar zırnık beklemeyin bunlardan. Seçim zamanı önünüze atarlar üç beş kuruş yine koşa koşa oyunuzu verirsiniz. Sonra bi 5 yıl daha sürünmeye devam.

