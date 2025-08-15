Yüksek lisans mezunuyum araştırma görevlisi olabilir miyim

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2025 Mart dönemi doçentlik başvurularıtarih yüksek lisans yazılı sorularından ne gelir acaba ?2025 Ekim Doçentlik Başvuru2025 Mart donemi docentlik basvurusunda (ozellikle Muhendislik Temel Alani'nda) "derleme makalenin aTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemMemuriyetten akademiye geçişte muvafakat alanlar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Sendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Memursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizAli Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile MemurSonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24